Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, trovato finalmente il vestito di Polnareff

Il manga creato da Hirohiko Araki ha mantenuto fede al suo nome, ponendo i protagonisti di fronte a vampiri aztechi, serial killer feticisti delle mani e misteriosi boss della mala italiani. Mettendo da parte le forme longilinee dei personaggi de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, andiamo a vedere come creare il cosplay perfetto di Polnareff.

I fan del francese portatore dello stand Silver Charriot dovranno prima impegnarsi per un paio di anni in palestra, e grazie all'utente di Twitter @kokutohakuto hanno finalmente trovato l'abito giusto per sfoggiare i loro nuovi muscoli, parliamo proprio della maglia nera indossata da Polnareff.

Il tweet è diventato subito virale, venendo condiviso da tutto il fandom della serie, anche se non siamo sicuri che la fashionista autrice dello scatto stia capendo il motivo del successo, in mezzo ai meme e alle gif ironiche presenti nella sua timeline.

Insomma ora non vi rimane altro che farvi crescere i capelli e riempirvi la testa di gel, per poter emulare anche voi il famoso look del compagno di lotta di Jotaro Kujo!

Vi ricordiamo che il 28 luglio andrà in onda il finale de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, mentre aspettiamo la conferma riguardo un eventuale adattamento anime di Stone Ocean da parte di David Production, studio di animazione che, stando ai pareri dei fan, è riuscito a rendere ancora più appassionante l'opera di Hirohiko Araki.