Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, ecco la videorecensione di Everyeye

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie generazionale giapponese che ha subito una spettacolare rinascita dopo l'arrivo di David Productions e della sua versione animata del lavoro di Araki. Da pochi giorni si è conclusa la quinta parte, ovvero Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, che ha visto protagonista Giorno Giovanna e la sua gang.

Nato nella città di Napoli, il protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo è il figlio niente di meno che di Dio Brando, epico antagonista della prima e terza parte del manga di Hirohiko Araki. Nonostante l'eredità pesante e la famiglia adottiva poco incline a educarlo correttamente, Giorno si fa strada tra le vie di Napoli sognando di diventare una Gang Star e capo di Passione, organizzazione criminale che opera in tutta la penisola italiana. Tuttavia, i suoi scopi non sono malefici, bensì improntati all'eliminazione della droga dalle strade.

Quando incontra Bruno Bucciarati, già membro dell'organizzazione, Giorno intraprende un viaggio insieme al nuovo gruppo per scoprire l'identità del boss e porre fine al suo dominio. La storia di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo è stata narrata in ben 39 episodi pubblicati tra il 6 ottobre 2018 e il 28 luglio 2019 e di cui potete vedere la nostra video recensione nella clip in alto alla notizia. Inoltre, è disponibile la nostra recensione scritta su questa quinta parte di Jojo.