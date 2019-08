Le Bizzarre Avventure di JoJo: in questo video sono presenti tutti gli episodi della serie

Riuscire a spiegare il motivo del successo di una serie longeva come quella ideata da Hirohiko Araki è sempre molto difficile. Ma da questo momento in poi il video creato dall'utente xForts vi aiuterà nell'impresa: al suo interno è presente un secondo preso da ogni puntata dell'anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Il tempo basta per evidenziare l'estrema originarietà della serie che nel corso dei venticinque anni di pubblicazione è riuscita a rimanere tra i manga più amati dal pubblico. E proprio come l'opera cartacea, anche il video fan made diventa sempre più pazzo ad ogni secondo che passa: dopo l'inizio in cui gentiluomini inglesi si scontrano a suon di pugni, possiamo stupirci di fronte a strane pose, stand che si colpiscono da soli e rivedere le celebri frasi diventate dei veri e propri meme nella comunità degli appassionati degli anime.

Dopo la recente conclusione della trasposizione animata di Vento Aureo, i fan del mangaka giapponese sono in trepidante attesa di conoscere le prossime novità sull'universo creato da Hirohiko Araki. Per ora quindi non ci resta che consolarci con questo speciale sull'importanza dell'arte ne Le Bizzarre Avventure di JoJo, invece se cercate un'altra opera fan made vi lasciamo con un video mashup tra Overwatch e Le Bizzarre Avventure di JoJo.