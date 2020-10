Le Bizzarre Avventure di JoJo diventa virale, boom sui social dopo il post di una cantante

Megan Thee Stallion, icona hip hop femminile nonché ventiseiesima cantante più ascoltata al mondo, non ha mai nascosto la sua passione per gli anime, ed in particolare per My Hero Academia. La storia d'amore tra la cantante e le serie giapponesi però non si ferma certo qui, e il suo ultimo post Instagram ne è un perfetto esempio.

Come potete vedere in calce, poche ore fa l'artista ha pubblicato un paio di scatti delle sue nuove unghie, per l'occasione decorate con i volti di alcuni personaggi de Le Bizzarre Avventure di JoJo. La descrizione recita quanto segue: "Le Bizzarre Avventure di JoJo è uno dei miei anime preferite, e Stardust Crusaders mi ha ispirato nella realizzazione di questo set!". Il post ha ricevuto mezzo milione di like, una cifra assolutamente impressionante, nonostante la ragazza possa contare su più di 16 milioni di followers.

Secondo Spotify, Megan Thee Stallion è nella Top 30 degli artisti più ascoltati al mondo e WAP, uno dei suoi ultimi singoli con Cardi B, conta la bellezza di 400 milioni di riproduzioni. Poco tempo fa la ragazza è stata ospite da Crunchyroll per parlare di anime, rivelando la sua passione per il Giappone ed in particolar modo per Naruto, Dragon Ball e My Hero Academia. I fan di JoJo saranno sicuramente felici di vedere la loro serie preferita raggiungere il mainstream.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'opera di Araki poi, vi ricordiamo che poco fa è stata annunciata ufficialmente la serie tv live-action di JoJo, incentrata sul personaggio di Rohan Kishibe.