Le Bizzarre Avventure di Jojo: Warner Bros registra un nuovo dominio, arriva Stone Ocean?

Ormai è passato ben più di un anno dalla fine di Vento Aureo. Da allora, non sono emerse più novità inerenti al franchise de Le Bizzarre Avventure di Jojo e l'adattamento animato della sesta parte è rimasta ancora al mistero. Ma qualcosa sembra finalmente muoversi poiché un indizio sembra suggerire un nuovo progetto in arrivo.

Lo studio David Production, dopo aver adattato ogni due anni una delle opere del franchise di Hirohiko Araki, ha spezzato la tradizione e saltato il debutto di Stone Ocean per il 2020. Attualmente, infatti, la trasposizione della sesta parte è ancora un mistero e la compagnia, che tra l'altro è impegnata con Fire Force, non ha ancora confermato la messa in produzione dell'anime. Ad ogni modo, potremo presto assistere a novità.

Il 30 agosto, infatti, la Warner Bros, che detiene i diritti del franchise, ha silenziosamente registrato un nuovo dominio per Jojo, lo stesso rintracciabile in calce alla notizia. Questo indizio può significare molte cose, pertanto la notizia va presa con le dovute precauzioni, ma non è assolutamente da escludere che il progetto in questione possa davvero riguardare l'anime di Stone Ocean e che David Production abbia deciso di mettere in cantiere per il 2021 l'attesissima nuova stagione. Vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi ulteriori aggiornamenti sull'argomento.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo dominio, di cosa si tratta secondo voi? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.