Le Bizzarre Avventure di JoJo: il web è in lacrime per questo ordine su Uber Eats

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui ristoranti e locali sono chiusi per via della pandemia, vi sarà certamente capitato di ordinare del cibo a domicilio. Ma se a consegnare l'ordine fosse il vostro eroe preferito? Questo è quello che è successo a un fan di Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Come potete vedere dal Tweet in calce alla notizia, un ragazzo affamato ha ordinato del cibo a domicilio sul noto portale di food delivery Uber Eats. Nulla di speciale direte voi, e invece no. A effettuare la consegna non è stato un normale fattorino, ma bensì il Joestar più amato dalla community, Jotaro Kujo in persona.

L'utente CDawgVA ha condiviso sui social media il particolare avvenimento capitatogli, scatenando l'ilarità dell'intero web. Come noterete dallo screenshot effettuato sull'applicazione di Uber Eats, a consegnare l'ordine richiesto è niente meno che un uomo di nome Jyotaro.

Mentre tale Jyotaro si "avvicinava" per consegnare l'ordine, il ragazzo ha chiesto aiuto al resto del fandom di Le Bizzarre Avventure di JoJo, che ha immediatamente ricordato una delle scene dell'anime in cui Dio Brando disse a Jotaro: "Ti stai avvicinando?".

E a voi è mai successo un qualcosa del genere? Fatecelo sapere lasciando un commento nell'apposito box sottostante!