Le Bizzarre Avventure di JoJo: annunciato il Nendoroid di Rohan Kishibe

Per tutti gli appassionati de Le Bizzarre Avventure di JoJo è in arrivo una bella notizia, infatti è stato annunciato il Nendoroid di Rohan Kishibe uno dei protagonisti della quarta serie Diamond Is Unbreakable.

L'utente di Twitter Aitai Kuji ci fornisce un primo sguardo in anticipo del Nendoroid che uscirà a giugno del prossimo anno. Il Nendoroid raffigura Rohan con una pagina del suo manga fittizio (Pink Dark Boy) e lo stand "Heaven's Door".

Apparso per la prima volta in Diamond is Unbreakable, la quarta parte del manga generazionale de Le Bizzarre Avventure di JoJo, Rohan è uno dei personaggi più amati dell'opera del sensei Hirohiko Araki. Mangaka di professione, arrogante e saccente, Rohan ha un'innata curiosità che sfrutta per creare le sue opere e cacciarsi in avventure paradossali che mettono spesso a repentaglio la sua vita. Per questo motivo, lo stesso Araki lo utilizza spesso e volentieri per dedicargli avventure solitarie, come i due volumi Così Parlò Rohan Kishibe, usciti in Italia per la Star Comics e il volume intitolato Rohan al Louvre che vede il nostro mangaka di Morio Cho (la cittadina dove sono ambientate le avventure di Diamond is Unbreakable) avventurarsi nel celebre museo parigino.

Dai volumi di Così Parlò Rohan Kishibe sono stati tratti anche due OAV. Il secondo OAV di Così Parlò Rohan Kishibe è in uscita a dicembre in Giappone, mentre per il mercato casalingo di dovrà aspettare marzo 2020. Qui potete vedere un trailer in anteprima di Così Parlò Rohan Kishibe.