Bizzarri! 5 protagonisti isekai che si sono reincarnati negli oggetti più strani

Grazie ad anime come That Time I Got Reincarnated as a Slime, il genere isekai ha visto una crescita esponenziale, con la reincarnazione che diventa un elemento chiave di molte storie. In questo sottogenere, i protagonisti si ritrovano in nuovi mondi, assumendo nuove forme e identità alquanto particolari.

L'isekai è un tipo di anime che ha avuto una rapida crescita di popolarità negli ultimi anni. Le storie vedono spesso un personaggio, solitamente un essere umano, trasportato in un mondo alternativo. Qui potete trovare una lista dei migliori isekai da guardare per appassionarsi a questo tipo di serie.

Queste storie ci offrono una varietà di esperienze, dalla commedia all'azione, esplorando temi come la sopravvivenza, l'amicizia e la ricerca di sé. La reincarnazione diventa quindi una seconda possibilità per i protagonisti, un'occasione per vivere una vita migliore e forgiare il proprio destino in un mondo fantastico. Ecco i 5 protagonisti di anime isekai che si sono reincarnati negli oggetti più strani:

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon: Un uomo, ossessionato dai distributori automatici per tutta la vita, rinasce proprio come uno di essi in un dungeon pieno di pericoli. Nonostante le sue limitazioni, l'incontro con l'eroina Lammis gli permette di vivere un'avventura inaspettata.

Reincarnated as a Sword: Un trentenne si risveglia come spada in un mondo magico. Privo di memoria, si allea con Fran, una schiava fuggita, per combattere la discriminazione e cercare la redenzione.

So I'm a Spider, So What?: Una liceale si reincarna come ragno, una delle creature più deboli in un mondo fantasy. Affrontando sfide e nemici, utilizza il suo ingegno e la sua abilità per sopravvivere e scalare la gerarchia.

My Next Life as a Villainess: All Roads Lead to Doom!: Catarina Claes, reincarnata come la cattiva di un otome game, delle visual novel rivolte a un pubblico femminile, sfrutta la sua conoscenza del gioco per evitare il suo tragico destino e forgiare il proprio futuro.

That Time I Got Reincarnated as a Slime: Satoru Mikami, pugnalato a morte, rinasce come uno Slime, la creatura più debole di tutte, in un mondo magico. Acquisendo abilità uniche e stringendo alleanze si avventura verso un futuro pieno di sfide e conquiste. Al momento, That Time I Got Reincarnated as a Slime è arrivato alla terza stagione.

E per voi? Qual è l'oggetto più strano nel quale si è reincarnato il protagonista di un anime isekai?

