Un bizzarro incontro in Boruto 129 tra Sasuke e Sakura fa sorridere i fan

Boruto: Naruto Next Generations episodio 129 ha dato vita a un viaggio nel passato, con Sasuke e Boruto che hanno utilizzato Karasuki, una misteriosa tartaruga, per tornare al Villaggio della Foglia 20 anni prima. L'obiettivo è tentare di fermare Urashiki Otsutsuki, ma ciò ha causato anche interazioni particolari tra i due e gli altri personaggi.

Dopo la spiacevole conoscenza di Jiraiya, Boruto e Sasuke vengono coinvolti anche in una scena comica con Sakura. In Boruto: Naruto Next Generations episodio 129, i due stanno camminando per le strade di Konoha dopo essersi camuffati e incrociano la giovane Sakura. Mentre Boruto la riconosce e prova ad avvicinarsi a lei per chiedere informazioni, Sasuke lo blocca e gli ricorda che deve evitare il più possibile di relazionarsi con i ninja di quell'epoca.

Sakura però si avvicina al duo, con Boruto che si scusa dicendo di aver sbagliato, mentre un Sasuke agitato porta via il ragazzo. In calce potete vedere la scena in questione, tratta dall'episodio di Boruto: Naruto Next Generations andato in onda nella giornata di ieri 20 ottobre.

Come proseguirà questo viaggio alla scoperta della Konoha di venti anni prima per il giovane Boruto? E Sasuke riuscirà a fare qualcosa per Sakura anche in quest'epoca?