Il Bizzarro Universo di Hirohiko Araki arriva anche in Italia in un'edizione davvero ricca

Dopo essere stata resa disponibile per pochi fortunati durante il Lucca Comics & Games, Star Comics ha ora annunciato che il cofanetto Il Bizzarro Universo di Hirohiko Araki contenente la riedizione di ben quattro opere d'esordio realizzate da Hirohiko Araki, un'occasione che tutti i fan non dovrebbero farsi scappare.

Andando più nel dettaglio, tramite il comunicato ufficiale è stato reso noto che i quattro volumi che faranno parte del Complete Box saranno Magical B.T., Gorgeous Irene, Baoh e Under Execution Under Jailbreak, ma al contempo è stato annunciato che tutti gli interessati potranno acquistare i singoli volumi separatamente. L'opera sarà disponibile in fumetteria, libreria e su Amazon dal 13 novembre 2019, il tutto per un totale di 50 euro.

Magical B.T. è una miniserie di cinque episodi raccolti in un singolo volume che racconta la storia dello studente Koichi e del suo misterioso compagno di classe, di cui conosce solo le iniziali B.T. Lo strano ragazzo si rivela ben presto capace di uscire da qualsiasi situazione spinosa grazie alle sue grandi doti nell'arte della prestidigitazione.

Gorgeus Irene è una raccolta di episodi one shot in cui è possibile seguire le avventure di Irene, una sedicenne che sotto la sua innocua apparenza nasconde in realtà il suo lavoro da assassina professionista. Contattata da un giovane che ha chiesto il suo aiuto, la ragazza dovrà eliminare una bestiale gigantessa che ha preso il controllo di un’organizzazione criminale.

Baoh racconta le vicende di Ikuro Hashizawa, ragazzo costretto a fare da cavia per dei folli esperimenti legati allo sviluppo di armi biologiche che un giorno riesce finalmente a fuggire. Ora, grazie ai suoi nuovi poteri capaci di renderlo una vera e propria macchina di morte, Ikuro dovrà combattere per proteggere sé stesso e la ragazza che gli ha ridato l'agognata libertà

Under Execution Under Jailbreak è una raccolta di quattro storie autoconclusive di Hirohiko Araki: Under Execution, Under Jailbreak; Dolce, Die Hard the Cat; Così parlò Rohan Kishibe episodio 16: Il confessionale; Deadman's Questions. Inoltre, l'opera contiene una postfazione dell'autore relativa alle genesi delle varie storie e sul suo rapporto con i racconti brevi. Tra le tante curiosità dell'opera, figura - per due delle storie - la presenza di Rohan Kishibe e Yoshikage Kira, ripresi direttamente da Le bizzarre avventure di JoJo.

Hirohiko Araki è conosciuto soprattutto per la sua serie Le Bizzarre Avventure di Jojo, opera che recentemente ha fatto parlare molto di sé grazie alla sua ultima stagione animata.