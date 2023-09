BJ Alex: l'autrice Mingwa sarà ospite di J-Pop al Lucca Comics&Games 2023

L’importanza a livello nazionale di un evento come Lucca Comics&Games è ormai chiara, ma ogni anno gli organizzatori dell’evento, in collaborazione con le grandi case editrici italiane, riescono sempre a sorprendere con ospiti d’eccezione. Il 7 settembre 2023 J-Pop ha rivelato che durante i giorni della fiera ospierà Mingwa, autrice di BJ Alex.

Lanciata nel novembre del 2021 con un cofanetto che conteneva i primi due volumi, la serie BJ Alex è uno dei Boys Love più seguiti del momento. La storia di Dong Gyun, ragazzo introverso ma sensibile, e fortemente legato al suo cam-boy preferito, Alex, ha conquistato successo sia dentro che fuori dalla Corea del Sud, e verrà celebrata alla fiera toscana ospitando l’autrice.

Come comunicato sul sito ufficiale di J-Pop, Mingwa sarà presente al Lucca Comics&Games dove i lettori potranno incontrarla e chiederle di firmare i loro volumi del manhwa, in delle sessioni di firmacopie che verranno comunicate attraverso i social della casa editrice stessa. Non è ancora stato specificato se Mingwa sarà presente durante tutte le cinque giornate della fiera. Fateci sapere cosa ne pensate di questo annuncio, e se seguite la serie di BJ Alex lasciando un commento qui sotto.

In conclusione, ricordiamo che a Lucca Comics&Games 2023 sarà presenta anche Hiro Mashima, autore di Fairy Tail ed Edens Zero, e non mancheranno anche grandi artisti legati ai comic americani, come Jim Lee, diventato CCO di DC Comics.