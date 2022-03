Black Adam, DC annuncia la nuova serie a fumetti in preparazione al film con The Rock

È in arrivo una nuova serie a fumetti di Black Adam. In attesa della distribuzione del film con protagonista The Rock, lo sceneggiatore Christopher Priest e l'artista Rafa Sandoval uniscono le forze per la realizzazione di una nuova serie regolare in arrivo il prossimo Giugno.

"Perdonate il cliché, ma raramente sono stato così emozionato per un nuovo progetto", ha dichiarato Priest. "DC mi ha concesso la straordinaria opportunità di esplorare e, in un certo senso, reimmaginare il personaggio in una nuova luce, offrendo contemporaneamente nuove sfide e conseguenze ad un uomo che ha vissuto troppo a lungo e tutto ciò che desidera è la redenzione. Rafa Sandoval mette un'elettricità palpabile in ogni tavola, esprimendo tutte le mie idee in stile Kirby-Simonson, portandole a vette che non avrei mai pensato di raggiungere. Il mio unico rimpianto è poter avere solo 22 pagine al mese per questa serie".



La nuova serie arriva pochi mesi prima dell'uscita dell'adattamento cinematografico dedicato al personaggio. Nonostante si tratti di un progetto dedicato ad un personaggio mai apparso sul grande schermo, il film di Black Adam è stato indicato come il più atteso dai fan.



In questa nuova serie a fumetti, l'immortale Teth-Adam si ritrova a fare i conti con una malattia incurabile. Prima di cedere alla morte, però, Black Adam dovrà trovare un degno successore a cui concedere i suoi poteri, e a cui affidare la difesa del regno di Kahndaq.



"Sono un fan del mondo di Shazam da sempre, e una delle cose che ho sempre voluto disegnare è un villain carismatico, e in questo Black Adam è perfetto", ha dichiarato Sandoval. "Si tratta della prima volta che ho l'opportunità di lavorare con Christopher Priest, e la sua attenzione al dettaglio e apertura mentale lo rendono un grande partner creativo".



La pubblicazione di Black Adam #1 è prevista negli Stati Uniti per il 21 Giugno 2022. L'uscita del primo numero sarà accompagnata da numerose variant cover ad opera di Rafa Sandoval, Mikel Janin & Lucio Parrillo, Crystal Kung, Cully Hamner, e Travis Mercer & Danny Miki. Trovate tutte le variant nella gallery in calce, assieme alla cover principale ad opera di Irvin Rodriguez.



Per quanto riguarda invece l'adattamento cinematografico, l'uscita del film di Black Adam è stata rinviata al prossimo Ottobre.