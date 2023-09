Black Butler: arriva la saga della Public School! Svelati trama e dettagli

L'evento live streaming dell'Aniplex Online Fest 2023 ha rivelato domenica una nuova key visual per Black Butler: Public School Arc, il nuovo adattamento anime televisivo del manga Black Butler di Yana Toboso. Crunchyroll trasmetterà l'anime in streaming nei paesi di lingua inglese, latinoamericani ed europei.

Qual è la trama di questo nuovo e interessante arco narrativo? Aniplex ha reso nota la trama ai fan ed è possibile leggerla di seguito:

Il maggiordomo Sebastian Michaelis lavora con il suo padrone tredicenne, il conte Ciel Phantomhive, per svolgere il lavoro sporco del "cane da guardia del re" nel crudo mondo sotterraneo dell'Inghilterra del diciannovesimo secolo. Un giorno, Ciel riceve una lettera dalla regina Vittoria che gli informa che diversi studenti del Weston College, una delle migliori scuole pubbliche inglesi, sono apparentemente scomparsi... incluso un suo parente di nome Derrick. E così, Sebastian e Ciel si infiltrano nel Weston College per andare a fondo della questione. Cosa è successo veramente a questi studenti?

Non solo la trama, sono disponibili anche un trailer e un poster promozionale che mostrano i nuovi quattro personaggi in "azione". L'autrice parla delle opere omosessuali basate su Black Butler che i fan scrivono a riguardo.

L’anime sarà presentato in anteprima nel 2024 e Crunchyroll aveva precedentemente dichiarato di aver concesso in licenza l’anime per lo streaming in tutto il mondo tranne il Giappone. Daisuke Ono e Maaya Sakamoto riprendono i rispettivi ruoli di maggiordomo e demone Sebastian Michaelis e del nobile britannico Ciel Phantomhive.

L'anime Black Butler adatta l'omonimo manga di Yana Toboso. La serie è stata presentata per la prima volta in Giappone nel 2008, seguita da Black Butler II nel 2010. Black Butler: Book of Circus è stato presentato per la prima volta nel 2014. Funimation ha pubblicato tutti e tre gli anime televisivi, il progetto Black Butler II OVA, Black Butler: Book of Murder OVA, e il film anime Black Butler: Book of the Atlantic in home video.

Sembrava fosse nato ieri e invece non è affatto così, sono passati ben 15 anni da Black Butler e la serie ha voluto festeggiare in un modo davvero particolare.