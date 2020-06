Black Cat: la sensuale Felicia Hardy ruba e indossa la tuta di Iron-Man, ecco il risultato

Il più grande pregio di Black Cat, il fumetto del 2019 dedicato alla sensuale ladra Felicia Hardy, è indubbiamente quello di essere riuscito a riportare in auge un personaggio spesso raffigurato in maniera frivola o frettolosa. Nell'ultimo Volume poi, le cose si sono fatte ancora più interessanti grazie ad un'interessante trovata dell'autore.

Senza entrare troppo nel dettaglio, l'undicesimo Volume dell'opera di Jed MacKay e Carlos Villa vede la Gatta Nera impegnata nella pianificazione di un furto ai danni di Tony Stark. La storia viene raccontata attraverso una serie di flash back e flash forward, in modo da mostrare al meglio il modo in cui le idee formulate dal gruppo di Felicia si traducono durante l'infiltrazione nel palazzo di Iron-Man.

Ogni volume dell'opera dedicata a Black Cat è autoconclusivo, e fino ad oggi abbiamo visto Felicia Hardy creare problemi a Doctor Strange, Iron Fist e molti altri eroi. Tony Stark tuttavia è un avversario dotato di un'intelligenza molto superiore alla media, ed è per questo che il prossimo numero del fumetto non si riserverà dal mostrare le conseguenze del furto in questione, specie considerando l'importanza dell'oggetto che la Gatta Nera è riuscito a sottrarre.

Nelle ultime pagine infatti la ladra è riuscita ad ottenere l'armatura di Iron-Man, e sembra davvero improbabile che Tony Stark non intervenga per rimettere le cose a posto. In attesa del Volume 12, potete dare un'occhiata qui sotto al meraviglioso design della Full Metal Black Cat.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Sempre rimanendo in tema Marvel Comics poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata ai nuovi Volumi gratuiti in uscita a luglio.