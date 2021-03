Black Clover, i 10 scontri più belli dell'anime: la classifica

Come ogni battle shonen che si rispetti, anche l'anime di Black Clover è pieno di battaglie epiche e scontri epocali... Ma quali saranno i più degni di nota? Noi vi proponiamo una classifica, voi diteci se concordate.

In realtà sono i colleghi di Comicbook ad aver stilato una Top 10 dei migliori scontri di Black Clover, che ci avevano già intrattenuto con una top 5 delle migliori opening e una delle 5 migliori ending dell'anime ispirato all'opera di Yūki Tabata, ma noi abbiamo deciso di riproporvela.

Tra quelli elencate troviamo, oltre all'immancabile scontro finale dell'arco narrativo dell'Occhio Magico della Notte Bianca, quello che ha visto Yuno sfidare Rill nel torneo per entrare a far parte dei Royal Nights, l'indimenticabile battaglia tra Julius e Licht, lo scontro "filler" ma non per questo meno emozionante tra i Capitani delle varie squadre dei Cavalieri Magici, e ovviamente una delle battaglie attese, quello che ha visto Asta e Yami andare contro il leader della Dark Triad, Dante.

Qui di seguito trovate la classifica completa, mentre per (ri)vedere i restanti scontri non presenti in calce al pezzo potete cliccare sul link fonte della notizia.

Asta e Yami vs. Dante Julius vs. Patry Asta vs. Ladros Umani e Elfi vs. Zagred Capitani vs. Capitani Yuno vs. Rill Asta, Vanessa e Finral vs. Vetto Yami vs. Licht Yami vs. Vetto Mereoleona vs. Raia

E voi, che ne pensate? Siete d'accordo con queste scelte? Fateci sapere nei commenti.