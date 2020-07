Black Clover 133: i filler fanno tornare il romanticismo tra Asta e Noelle

Con il grande ammontare di fan che attirano, gli shonen spesso scatenano anche guerre di ship, ovvero quelle lotte tra fazioni di fan che vogliono vedere una certa coppia ufficialmente nel manga o nell'anime rispetto a un'altra. E in Black Clover ormai il protagonista Asta ha fin troppe pretendenti.

Con il ritorno dell'anime di Black Clover, gli appassionati dell'anime ispirato all'omonimo manga di Yuki Tabata possono gioire e tornare a vedere le avventure magiche di Asta e compagni. Al momento la serie è in una fase filler dove sta narrando gli avvenimenti accaduti nei sei mesi di timeskip. E l'episodio 133 di Black Clover ha regalato un momento tenero tra Asta e Noelle.

Durante l'esplorazione di un dungeon magico, Asta e Noelle si trovano in pericolo a causa di torrenti di lava. Durante la fuga, il protagonista di Black Clover si propone di portare sulle spalle la compagna ma questa si rifiuta a causa dell'imbarazzo, adducendo la scusa di essere una nobile. Tuttavia Asta non si fa fermare da questo e la prende in braccio mentre corre, sancendo così la scena che strizza l'occhio a un futuro romantico dei due.

Ovviamente Noelle non riesce a rimanere normale per l'imbarazzo, riusciranno i due protagonisti di Black Clover a terminare la fuga senza finirci secchi?