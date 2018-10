Black Clover 2° Stagione: 3 nuovi doppiatori nel cast della serie di Studio Pierrot

Il 46° numero di Weekly Shonen Jump di Shueisha ha rivelato altri tre nuovi membri del cast dell’anime di Black Clover. I personaggi debutteranno nella puntata numero 54, in uscita questo martedì.

Di seguito vi riportiamo i nomi dei tre nuovi doppiatori coinvolti nel progetto, il personaggio che doppieranno e alcune informazioni riguardo ai loro lavori passati:

Satoshi Mikami (91 Days, Gangsta, Lupin III:The Last Job, Samurai Flamenco) nei panni di Fanzell Kruger , ex soldato del Diamond Kingdom e maestro di scherma di Asta;

(91 Days, Gangsta, Lupin III:The Last Job, Samurai Flamenco) nei panni di , ex soldato del Diamond Kingdom e maestro di scherma di Asta; Misako Tomioka (Haikyu!!, Beatless, ACCA: 13-Territory Inspection Dept) come Dominante Code ;

(Haikyu!!, Beatless, ACCA: 13-Territory Inspection Dept) come ; Sayaka Senbongi (Girlish Number, Just Because!, Attack on Titan) nei panni di Mariella.

Attualmente la serie è disponibile sottotitolata su Crunchyroll. Funimation si sta occupando invece della versione inglese dello show.

L’anime è prodotto dallo Studio Pierrot ed è diretto da Tatsuya Yoshihara (Monster Musume no Iru Nichijou e Yoru no Yatterman). Il character design è di Itsuko Takeda (Ristorante Paradiso, Level E e Blue Drop) mentre la compositrice è Minako Seki (Gin no Guardian e Kingdom). Aiko Shinohara (Maken-Ki! e Dog Days) si occupa del Color Design, Kazuyuki Fudeyasu (Ben-To, Hajime no Ippo Rising, Is the Order a Rabbit? ) gestisce invece la composizione della serie.

La musicista sedicenne Miyuna ha realizzato la nuova sigla dell’opening dal nome "Gamushara" e la nuova sigla finale intitolata "Tenjō Tenge".

Black Clover è scritto e disegnato dal mangaka Yuki Tabata. Il manga viene pubblicato periodicamente sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dal 2015. La serie in Giappone vanta attualmente 17 tankobon. In Italia è edito da Panini Comics – Planet Manga.