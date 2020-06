Black Clover 252: Noelle si presenta con una nuova e ammaliante forma

È già da qualche mese iniziato un nuovo arco narrativo in Black Clover. Il manga di Tabata ha portato i suoi personaggi nel regno di Heart dove sono venuti a contatto con la regina Lolopechka e il grave destino che incombe su di lei. Per aiutare la nuova amica, il suo regno e il resto della terra magica, i protagonisti devono entrare in guerra.

Dopo aver visto i primi due membri della Triade Oscura, Dante e Zenos, adesso è il turno di Lady Vanica. La donna a capo del Regno di Spade ha Megicula dentro di lei e ha già affrontato Lolopechka in passato. Basandosi su ciò, il nuovo personaggio di Black Clover si fa affiancare da Noelle e Mimosa con cui ha messo in atto una strategia.

Sconfiggere Vanica è fondamentale per salvare il regno e, sfruttando una grande sincronia tra i poteri, Lolopechka e Noelle lanciano un attacco mastodontico al nemico. Sfruttando la sua magia, la regina evoca un'enorme bolla d'acqua che imprigiona Vanica e rende inutile la sua magia del sangue, mentre Noelle ottiene una nuova, forte ma anche bella forma che la fa tramutare in una sirena. La Valkyrie Armor - Versione Sirena è visibile nell'immagine in basso ma anche sul capitolo di Black Clover 252 presente su MangaPlus. Noelle riesce così a muoversi liberamente sott'acqua e sferrare un attacco a Vanica. Tuttavia la donna non sembra aver accusato troppo il colpo.

Questo scontro servirà ancora una volta a notificare ai fan l'evoluzione di Noelle. Che effetto avranno i loro sforzi?