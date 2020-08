Black Clover 260: lo sbigottimento di Asta e l'imprevisto che lascia tutti perplessi

Black Clover è in un momento particolare del suo arco narrativo: dopo una prima fase di presentazione, incentrata sul regno di Heart che sta apparendo anche nell'anime con alcuni episodi filler, la storia ha poi virato verso il vero scontro con i nuovi nemici, i capi del regno di Spade, conosciuti anche come la Triade Oscura.

Dopo le battaglie con Zenon e Vanica, i lettori di Black Clover hanno visto in azione anche Dante, il terzo membro della triade. L'uomo ha dovuto occuparsi dei Black Bull e soprattutto di Yami Sukehiro, il vero obiettivo della sua comparsa. Il potere dell'uomo e del demone non sono stati però abbastanza per sopraffare il nemico dato che l'unione degli attacchi di Yami e Asta è riuscito a metterlo KO.

Ma nel capitolo 260 di Black Clover è accaduto un imprevisto molto spiacevole nonostante la vittoria, che di fatto decreta una sconfitta schiacciante per i protagonisti. Dopo aver terminato la battaglia, Asta si allontana grazie a Finral per riprendersi dopo la dura lotta. Yami invece si concentra su Dante, in modo tale da non renderlo in grado di fare male a chicchessia una volta risvegliatosi.

Da un portale oscuro appare però Zenon che attacca immediatamente Yami e lo intrappola con le sue ossa. A nulla sono serviti gli sforzi dei Black Bull ancora in forze, e anzi rischiano per un momento di perdere anche Asta. Tuttavia Zenon è troppo stanco per un altro combattimento e per questo si ritira con i corpi di Yami e Dante.

La Triade ha raggiunto inaspettatamente il suo obiettivo, cosa ne sarà del mondo di Black Clover d'ora in avanti?