Black Clover 266 spoiler e immagini: l'addestramento demoniaco ha inizio

Abbiamo da pochi capitoli assistito alle sconfitte dei protagonisti di Black Clover per mano della crudele Vanica, dell'indecifrabile Zenon e del potente Dante. Ovviamente però non tutto è perduto, anche se non c'è tempo da perdere per tutti i cavalieri del regno.

Se vogliono salvare il mondo, i capitani devono fermare l'attivazione del rituale del mondo demoniaco che richiederà circa 3 giorni di tempo. Per questo Asta e gli altri compagni di Black Clover dovranno allenarsi a più non posso per riuscire a reggere l'impatto con i portatori demoniaci.

In Black Clover 266 avrà finalmente inizio l'atteso allenamento. Dopo aver concluso le spiegazioni, ai cavalieri di Clover e all'Imperatore Julius viene notificato cosa è successo nel regno di Heart direttamente da Gaja. L'uomo conferma il rapimento di Lolopechka ed è visibilmente risentito di quanto è successo, mentre il capitano dei Blue Rose è intenzionata più che mai a salvare Yami.

Nacht, dopo aver parlato con i ragazzi del Toro Nero, porta Asta con sé in una magione solitaria che sembra essere la dimora in rovina di un vecchio casato nobiliare. Nel sotterraneo, Nacht dà inizio a una magia che fa sparire il braccio destro di Asta, quello ormai posseduto dal demone nel suo corpo. Infine, questa entità si scatena possedendo il corpo del protagonista. In basso potete osservare la galleria di immagini spoiler di Black Clover 266. Il capitolo sarà pubblicato domenica su MangaPlus.