Black Clover 266: la vera forma del diavolo nascosto in Asta

Fulcro di Black Clover è il mistero che risiede nel corpo di Asta, protagonista dell'opera di Yuki Tabata. Al suo interno, il ragazzo nasconde un diavolo, il quale nel nuovo capitolo del manga rivela la sua vera forma.

Mentre il pubblico è appena venuto a conoscenza del vero obiettivo dei Devil Banisher nella serie animata di Black Clover, il manga di Yuki Tabata si appresta a mettere in scena una cruenta battaglia tra il Regno di Clover e il Regno di Spade. Questo nuovo arco narrativo sta esplorando la figura dei Diavoli e nell'ultimo capitolo scopriamo la vera natura di quello nascosto nel corpo di Asta.

Per fare irruzione nel Regno di Spade e salvare il capitano Yami e Vengeance, Asta e i Cavalieri Magici hanno solo due giorni per prepararsi al meglio. In questo breve lasso di tempo il protagonista si è sottoposto a un duro allenamento con il vice capitano dei Tori Neri Nacht, il quale ha promesso di addestrarlo nell'uso del suo oscuro potere. Ma per far ciò, Asta deve prima sconfiggere il suo diavolo in una battaglia personale.

Nel capitolo 266 di Black Clover vediamo Nacht spiegare ad Asta che per controllare e prendere il controllo del suo Diavolo deve prima sconfiggerlo in combattimento. Ciò significa che, per la prima volta dall'inizio dell'opera, potremo ammirare la vera forma dell'oscura presenza all'interno di Asta. Del diavolo di Asta non sappiamo ancora molte cose, come ad esempio il suo vero nome, ma grazie a questo evento possiamo scoprire finalmente il suo volto. Sorprendentemente, il diavolo somiglia al suo possessore, a partire dall'acconciatura fino alla forma del viso, anche se ovviamente è decisamente più spaventoso di lui.