Black Clover 267 come Naruto e Bleach: il particolare allenamento di Asta

Black Clover continua la propria pubblicazione settimanale su Weekly Shonen Jump. Anche questa settimana il mangaka Yuki Tabata si è concentrato sul protagonista Asta, proseguendo con la nuova fase della storia cominciata nello scorso capitolo. E ora per Asta si prospetta un allenamento non semplice da completare.

Il diavolo nel corpo di Asta ha preso una forma materiale grazie al rituale oscuro attivato da Nacht. Abbiamo già visto qualche anticipazione con gli spoiler di Black Clover 267 ma l'arrivo del capitolo ufficiale su MangaPlus ha risposto ad alcune domande che tenevano i lettori col fiato sospeso.

La battaglia tra Asta e il diavolo inizia, mentre il protagonista ringrazia incomprensibilmente l'avversario, dicendo anche che non vuole combatterlo. In tutta risposta, il diavolo estrae la spada anti magia dal grimorio e scaraventa via Asta con un paio di colpi. Il ragazzo dovrà per forza di cose riuscire a vincere dato che come rivela Nacht chi muore cederà il proprio corpo all'altro. La dimora dove si trovano è la dimostrazione di ciò che succede a chi fallisce nel rituale.

L'allenamento di Asta è partita da un rituale proibito ma non c'era altro modo per potenziare il protagonista in breve tempo. Intanto il diavolo continua con i suoi attacchi, ma cede piano piano alle frasi di Asta: il ragazzo dai capelli bianchi reputa infatti il diavolo una brava persona, diversa dagli altri. L'entità oscura sembra poi essere colpito da queste parole, ricordando quelle di un'altra figura, una donna, di tanto tempo fa. Black Clover 268 arriverà venerdì 16 ottobre su MangaPlus.