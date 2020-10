Black Clover 267 spoiler e immagini: Asta rischierà la morte durante l'allenamento

Black Clover è arrivato a un punto della storia dove deve approfondire obbligatoriamente la vera natura dei demoni. L'arco narrativo della battaglia contro il regno di Spade ha portato già a un confronto con alcuni di questi, ma ce ne sono tanti da combattere e per questo servono personaggi forti.

I nove demoni del regno degli inferi di Black Clover saranno affrontati ovviamente dai capitani e dal protagonista del manga di Yuki Tabata. Asta però deve prima imparare a controllare questo potere oscuro e per questo Nacht gli ha imposto un allenamento dove dovrà affrontare il proprio demone. In Black Clover 266 abbiamo visto al forma del demone che dimora in Asta.

Con i primi spoiler di Black Clover 267 possiamo scoprire quale sarà il proseguimento. Il capitolo che debutterà domenica farà continuare l'allenamento di Asta, il quale senza un braccio dovrà affrontare il nuovo nemico. Secondo Nacht ci sono due possibilità: o Asta vince e ottiene tutti i poteri del demone o morirà lasciando al mostro il proprio corpo.

Asta parte subito in svantaggio mentre l'essere oscuro utilizza la sua famosa spada anti magia per attaccare il protagonista di Black Clover. Il rituale parte quindi subito male per il ragazzo che però sembra essere salvato da un ricordo del demone che ci fa intravedere una donna con i capelli bianchi e molto simile ad Asta. Che sia l'arrivo della madre del protagonista di Black Clover? Nella galleria in basso potete trovare le prime immagini spoiler di Black Clover 267.