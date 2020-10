Black Clover 268 racconta la tragica storia di ben due personaggi

Il mondo di Black Clover non è di certo dei migliori. Morti e feriti, rovina e distruzione sono sempre dietro l'angolo considerato il potere di certi personaggi. A questo si aggiungono la spietatezza di alcuni esseri umani e alcune realtà incontrovertibili come la natura di altre specie di esseri viventi.

Asta sa cosa significa essere discriminato a causa della sua completa incapacità di usare la magia. Infatti il protagonista non possiede neanche una goccia di mana per motivi apparentemente inspiegabili. Ma la sua condizione sembra non essere unica, come presentato dal capitolo 268 di Black Clover.

Durante l'allenamento con il Diavolo, quest'ultimo si lancia in un flashback che mostra la sua triste storia. Nel mondo infernale in cui è nato era l'ultimo della scala gerarchica a causa della sua completa assenza di magia. Picchiato ogni giorno, per gioco fu scaraventato verso la barriera che divideva il suo mondo da quello umano e, miracolosamente, riuscì ad attraversarla senza danni. Dopo un inizio non semplice, l'incontro con una giovane donna, Licita, gli ribalta completamente la visione del mondo.

I due vivono insieme e Liebe viene cresciuto come se fosse il figlio naturale della donna. Purtroppo la comparsa di Lucifero, uno dei demoni più forti, provoca la morte della donna e il sigillo di Liebe nel grimorio con cinque petali che Asta otterrà tanti anni dopo.

Il commovente flashback di Black Clover si concluderà con Liebe che inizia a scatenarsi rivelando che vuole uccidere ogni diavolo e per farlo è disposto anche a possedere il corpo del protagonista di Black Clover. Inoltre, Licita potrebbe essere la mamma di Asta.