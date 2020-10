Black Clover 268 spoiler e immagini: la vita del diavolo di Asta commuove

La nuova fase di Black Clover è stata scandita dalla battaglia con il regno di Spade. Ora che il primo round è terminato, ai protagonisti non resta che tentare di diventare più forti con vari allenamenti, in vista degli scontri futuri che potrebbero decidere il destino del mondo.

Dal canto suo, Asta vuole diventare più forte e per farlo ha accettato di allenarsi con Nacht, il quale senza mezzi termini ha detto al protagonista di Black Clover che è debole ma che può diventare più forte sfruttando il potere del proprio diavolo. Dopo un inizio non certo dei migliori, qualcosa scatena i ricordi del diavolo.

Nei primi spoiler di Black Clover 268, del quale potete vedere alcune immagini nella galleria in basso, scopriamo l'origine del diavolo e di tanto altro ancora. La creatura fu inviata dall'inferno alla terra, dove però veniva ovviamente ripudiato da tutti gli umani. Piccolo, solo e affamato, sviene in una foresta e si riprende nella casa di una donna sconosciuta con un sorriso gioviale, tanta energia e capelli bianchi.

La donna lo cresce come se fosse un figlio finché un giorno però Lucifero non si impossessa del corpo del piccolo diavolo. Usando questo metodo, la donna viene ferita letalmente ma prima di morire dona un grimorio nero e con cinque petali al diavolo. Ritornando al presente, l'ultima pagina di Black Clover 268 ci mostra Liebe, o Ribe a seconda della traslitterazione ufficiale, che giura di annientare tutti i diavoli e per farlo è anche disposto a prendersi il corpo di Asta. Black Clover 268 arriverà ufficialmente il 16 ottobre su MangaPlus.