Black Clover 269 spoiler: Asta non si piega all'avversario!

Yuki Tabata ha archiviato la prima fase della saga del regno di Spade. Adesso i protagonisti devono obbligatoriamente passare per un periodo di allenamento in modo tale da diventare più forti e rispondere con una controffensiva potente. E con Black Clover capitolo 266 è iniziato l'allenamento di Asta.

Il protagonista di Black Clover ha incontrato il diavolo che è presente nel suo corpo e che gli ha prestato il potere dell'anti magia ma anche una forza senza pari. Solo che questa viene con alcuni effetti collaterali che Asta deve imparare a gestire. L'allenamento di Nacht però lo obbligherà a vincere o morire proprio perché il diavolo vuole entrare in possesso del corpo di Asta per vendicarsi di tutti i demoni.

Dopo aver conosciuto la triste storia di Liebe, il capitolo 269 di Black Clover farà proseguire l'allenamento con l'atteso scontro tra i due personaggi. Asta è palesemente in difficoltà dato che è senza un braccio e non può contare sulle due spade anti magia. Liebe invece sembra essere deciso a sconfiggerlo per possedere il suo corpo. Il protagonista riesce però ad assestare un pugno sul volto del diavolo per poi tirare fuori la katana di Yami, l'unica arma che gli è rimasta.

Facendo uso del Ki e di tutte le esperienze avute finora, dal quale ha imparato tanto, riesce a destreggiarsi tra i colpi del diavolo. Senza esitare, si avvicina sempre di più al diavolo che alla fine deve schivare obbligatoriamente un colpo della katana. I due sembrano quindi essere quasi sullo stesso piano, con Asta in grado di mettere il rivale in difficoltà. Black Clover 269 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 25 ottobre alle ore 17:00 in inglese e spagnolo.