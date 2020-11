Black Clover 270: l'allenamento si evolve, Asta deve affrontare una nuova sfida

È ancora in prosecuzione l'arco narrativo sul Regno di Spade in Black Clover. I protagonisti hanno però dovuto prendersi un momento di pausa per riprendersi dalle ultime battaglie e migliorarsi in vista degli scontri futuri da cui potrebbe dipendere il destino del mondo.

Dopo una breve battaglia a colpi di spade tra Asta e Liebe, il protagonista di Black Clover col suo affondo ha messo in grossa difficoltà il nemico. Quel colpo sul finale del capitolo 269 è stato abbastanza per sbilanciare Liebe e proprio con gli effetti di quell'azione si apre Black Clover 270. Liebe riesce a schivarlo ma non si rialza mentre Asta dichiara la sua vittoria. A questo punto, varie catene sorgono dal suolo e imprigionano Liebe.

Sotto suggerimento di Nacht, Asta deve richiedere l'obbedienza del diavolo per attivare il contratto. Naturalmente il protagonista disobbedisce e chiede invece ala creatura nera di diventare un suo amico. Dopo aver combattuto tanto insieme e avere anche gli stessi obiettivi, Asta vuole ancora conoscere chi è che l'ha aiutato finora, notando inoltre che Liebe si è trattenuto.

Dopo essersi stretti la mano, il contratto è attivo mentre Liebe rivela di sapere che Asta è il figlio di Licita, la donna che l'ha salvato. Per il vice capitano del Toro Nero questa sembra essere la risposta giusta per formulare il contratto. Ora però è il turno di una nuova sfida: i due insieme dovranno affrontare Nacht e i suoi diavoli. Black Clover 271 narrerà quindi di un'altra dura sfida per Asta.