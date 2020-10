Black Clover 270 spoiler: il vero addestramento potrebbe non essere ancora cominciato

Abbiamo conosciuto la triste verità su Liebe negli ultimi capitoli di Black Clover, ma la vittoria per Asta è ancora lontana. Nelle sue condizioni attuali deve riuscire infatti a sconfiggere il suo avversario. Come ci riuscirà? I primi spoiler di Black Clover capitolo 270 sembrano rivelarlo.

Dopo l'ultimo affondo effettuato da Asta con la katana di Yami sul finale di Black Clover 269, le anticipazioni confermano che il protagonista riesce a vincere legando con una catena il collo di Liebe. Nacht afferma che questo gesto consentirà ad Asta di ottenere il controllo completo del diavolo, che potrà solo obbedirgli. Tuttavia il ragazzo non vuole farlo, dato che vuole ottenere un contratto da amici dato che sono stati insieme per tanto tempo.

Asta vuole saperne di più sulla storia di Liebe e vuole che i due eliminino insieme i cattivi. A un certo punto sembra che Liebe capisca che Asta è il figlio di Licita e per questo i due si stringono la mano. Il braccio destro di Asta torna al suo posto. Tuttavia è ancora presto per cantare vittoria dato che ora è il turno di Nacht. Il vice capitano del Toro Nero rivela che non sono sempre i giusti a vincere, ma i più forti. E per questo ora i due dovranno affrontare Nacht e i suoi diavoli. Black Clover 270 sarà pubblicato domenica primo novembre su MangaPlus.