Black Clover 271: spoiler, immagini e una triste notizia per i fan

Negli ultimi capitoli, Black Clover si è dato molto da fare per spiegare tanti eventi passati che si sono poi concatenati alla vita di Asta. C'è stata la conferma sulle origini del protagonista di Black Clover, sulla vera identità del diavolo che alberga nel suo corpo e del suo obiettivo, ma anche un approfondimento su Nacht.

Il vicecapitano del Toro Nero è colui che ha deciso l'allenamento di Asta e che ora lo spingerà verso una nuova e difficile fase. Sul finale dello scorso capitolo abbiamo infatti visto Nacht fare uso della sua forma demoniaca per spronare Asta e Liebe a combinare le loro forze per batterlo.

I primi spoiler del capitolo 271 di Black Clover ci raccontano proprio come andrà lo scontro. Liebe si manifesterà al fianco di Asta in versione chibi, proprio come accade ai diavoli di Nacht. Sulla sua spalla sinistra, il diavolo si unirà al protagonista per abbattere l'orda oscura evocata dal vicecapitano del gruppo di cavalieri magici. In basso potete osservare alcune delle immagini che saranno nel prossimo capitolo.

Purtroppo però il finale nasconde anche una pausa per Black Clover. Il capitolo 271 arriverà regolarmente questa domenica, ma quella successiva non vedremo Asta e compagni tornare a combattere. L'appuntamento verrà quindi rimandato al 22 novembre 2020.