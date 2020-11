Black Clover 272: Asta e Yuno si allenano duramente nel nuovo capitolo

Fin da quando è iniziato il manga, abbiamo visto contrapposti i due personaggi di Asta e Yuno. Il protagonista di Black Clover ha dovuto darsi da fare in modo diverso rispetto all'altro orfano, che invece è nato con un potere magico eccezionale. Ma entrambi sono arrivati allo stesso punto e lottano per gli stesso obiettivi.

Inoltre sono sempre sulla stessa barca, considerato che entrambi hanno perso contro un membro della Triade Oscura. E ora, con gli ultimi capitoli di Black Clover, hanno deciso di allenarsi duramente per imparare a controllare meglio i loro poteri e poter riaffrontare i nemici del regno di Spade ancora una volta.

Abbiamo visto Asta alle prese con un allenamento oscuro grazie al contributo del demone Liebe e del vice capitano Nacht. Ma Black Clover 272 ci fa dare uno sguardo agli avanzamenti dell'addestramento di Yuno. Il ragazzo sta sfoderando attacchi sempre più forti e si sta stancando molto, ma deve darsi da fare se vuole essere in grado di combattere gli avversari. A dargli una mano ci sarà Langris, che inaspettatamente si è offerto volontario di aiutarlo.

Il capitolo 272 di Black Clover poi torna su Asta che, insieme a Liebe, cerca di capire come ottenere nuovo potere. Finora i due giorni di allenamento non sono serviti a nulla e Nacht decide di provare con un esperimento finale, lanciandoli in un mondo oscuro. Qui sembra accadere qualcosa ad Asta, sarà riuscito a sbloccare il potere demoniaco con Liebe?