Black Clover 272: il nuovo micidiale attacco di Yuno

Dopo un lungo addestramento, nel nuovo capitolo di Black Clover Yuno sta per mostrare ai lettori i risultati dei suoi sforzi. Riuscirà con il suo nuovo attacco a fermare i diabolici piani della Triade Oscura del Regno di Spade?

In qualità di Vice Capitano dell'Alba Dorata, Yuno si sente responsabile per la cattura del suo capitano. Ma il ragazzo ha giurato di non farla passare liscia a Zenon della Triade Oscura e per non infrangere la promessa fatta a se stesso si è allenato duramente per migliorare le sue arti magiche.

Mentre Asta ha rafforzato i suoi poteri diabolici grazie all'aiuto di Nacht, Yuno si è allenato da solo, studiando al contempo un nuovo piano di attacco contro Zenon. Per riuscire nella sua strategia, il ragazzo ha ideato un nuovo attacco, che come abbiamo potuto vedere nel capitolo 272 di Black Clover è in grado di generare enormi crateri. Tuttavia, ciò potrebbe non bastare.



Il ruolo di Yuno nella battaglia contro il Regno di Spade sarà sicuramente decisivo. Il ragazzo, infatti, è strettamente connesso con quel regno, di cui, come rivelato in precedenza, ne è il principe disperso. Riuscirà a sconfiggere Zenon? In Black Clover 272 Asta e Yuno si sono allenati duramente; osserviamo il loro addestramento. La nuova pagina a colori di Black Clover conferma l'identità della madre del protagonista.