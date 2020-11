Black Clover 272: qual è il vero legame tra Asta e Liebe?

L'ultimo capitolo di Black Clover ha evidenziato il particolare legame che c'è tra Asta e il Demone contenuto nel suo grimorio, Liebe. Mentre il protagonista si sta allenando per la grande battaglia contro la Triade Oscura del Regno di Spade, e ha anche cercato di migliorare parte delle sue abilità effettuando il Rituale di Legame del Diavolo.

È stato proprio in questa occasione che sono emersi interessanti dettagli riguardanti la madre di Asta, chiamata Licita, e il legame che ha unito lei a Liebe, dopo che il demone era stato cacciato dalla sua dimensione. Con il Rituale abbiamo avuto anche l'opportunità di vedere un confronto diretto tra Liebe e Asta, che hanno raggiunto un determinato accordo per diventare più forti insieme.

Nel corso del Rituale viene poi specificato come Liebe sia stato mandato nel mondo degli umani perché privo di qualsiasi capacità magica, a differenza degli altri demoni, e che una volta giunto a destinazione sia stato adottato da una donna molto gentile e apprensiva, ovvero Licita, madre di Asta, e fu proprio lei a dare il nome di Liebe al demone.

Mentre i due si allenano duramente con Nacht per comprendere come sfruttare al meglio il potere del Demone, l'autore Yuki Tabata ha voluto inserire delle scene divertenti che sottolineano alcune somiglianze tra Asta e Liebe, che emergono soprattutto nel modo in cui mostrano di essere stanchi. Liebe sembra aver cambiato idea sul possessore del suo grimorio, definendo geniale il 10% delle idee di Asta per risvegliare la Devil Union Mode.

Il vero legame che unisce i due però arriva verso la fine del capitolo, quando entrambi rischiano di perdere la vita dopo i numerosi e potenti attacchi di Nacht. In quel momento sia Asta che Liebe dichiarano di non voler lasciar morire l'altro per nessuna ragione, e questa determinazione ha portato a quella che sembra essere la trasformazione di cui abbiamo parlato sopra. Ricordiamo che Yuno ha mostrato un nuovo e micidiale attacco, e vi lasciamo alla pagina a colori che ha aperto l'ultimo capitolo.