Black Clover 272 spoiler e immagini: il manga ritorna con una pagina a colori per Asta

È una fase di relativa calma quella che si è affacciata in Black Clover per il gruppo di protagonisti. Ma come sappiamo, durerà per pochissimi giorni e soprattutto farà da apertura a una delle guerre più importanti del mondo magico creato da Yuki Tabata. Purtroppo questa si è momentaneamente interrotta dopo Black Clover 271 a causa di una pausa.

Il manga sta però per tornare su Weekly Shonen Jump. Infatti la rivista ha già confermato che il capitolo in uscita venerdì 20 novembre avrà anche una pagina a colori di apertura. I leak della rivista ci consentono anche di dare uno sguardo anticipato a questa e ad altre pagine, così da avere degli spoiler di Black Clover 272.

Le pagine, oltre la prima a colori, si concentrano quasi tutte sulla seconda metà del capitolo. Liebe ed Asta continuano a combattere con Nacht ma perdono vistosamente, e si ritrovano stanchi e affamati. I due si rifocillano e Liebe pensa agli errori che ha commesso. Intanto però ritorna anche Yuno che, come gli altri, ha deciso di allenarsi per migliorare le proprie capacità e battere i nemici del regno di Spade. Ad aiutarlo nell'allenamento ci sarà Langris, l'imprevedibile fratello di Finral. A cosa porterà questa scelta?