Black Clover 273: Asta ha raggiunto un nuovo livello di potenza

Siamo alle prese da qualche mese con una nuova fase del manga di Black Clover. Le sconfitte brucianti subite dai protagonisti li stanno portando però verso nuove vette di potenza grazie a degli allenamenti intensivi. Ma l'attenzione principale è inevitabilmente dedicata ad Asta e al suo potenziale sconfinato.

Il protagonista di Black Clover si sta allenando con Liebe per controllare il potere del demone. Il duo deve riuscire a migliorarsi e a coordinarsi in tempo, altrimenti non riuscirà ad aiutare i suoi compagni contro il regno di Spade. Per fare ciò, Nacht l'ha fatto spingere molto oltre con una nuova tecnica. Dopo il cliffhanger dello scorso capitolo, l'allenamento di Asta è proseguito in Black Clover 273.

Con pochissime vignette, Tabata ha mostrato la nuova forma demoniaca di Asta, anche se a detta di Nacht è durata solo un momento. Potremmo quindi non aver visto in queste pagine il nuovo potere del protagonista, i cui effetti sono però chiari. Infatti, con un solo fendente della sua spada, Asta è stato in grado di liberarsi dagli incantesimi di Nacht e anche di sciogliere la sua magia, nonostante l'attacco non sia andato a segno colpendo il nemico.

Il potere antimagico di Asta si è quindi evoluto e adesso ha effetto su un raggio molto più ampio del previsto. Basterà per sconfiggere i nemici del Regno di Spade?