Black Clover 275: Mereoleona dà inizio a un assalto fiammeggiante

Il rituale oscuro è iniziato e la Triade che sta reggendo il paese di Spade sta permettere in atto l'ultima fase del suo malvagio piano. A ostacolarli ci sono naturalmente i protagonisti di Black Clover, grazie a una squadra d'élite scelta appositamente per questa missione estremamente pericolosa.

La guerra di Spade è scoppiata senza Asta e, come abbiamo visto nel finale del capitolo precedente di Black Clover, un diavolo è stato già evocato col rischio di distruggere non solo i ribelli del regno di Spade ma anche i suoi abitanti innocenti. Ma a intervenire c'è la focosa Mereoleona, membro dei Leoni Cremisi che ha sferrato un poderoso pugno al diavolo.

Come visto però in Black Clover 275, l'attacco non ha sortito particolare effetto. Mentre il gruppo principale di cavalieri di Clover si dirige verso i suoi obiettivi primari dividendosi in tre gruppi di tre persone, Mereoleona ricorda un flashback dove ha incontrato Nacht. Finalmente contenta di poter guardare i risultati del suo allenamento, la donna utilizza una nuova tecnica fiammeggiante evocando le fiamme dell'inferno stesso e trasformandosi in mana puro, affrontando il gigantesco diavolo che minaccia la città.

Intanto, i guerrieri protagonisti arrivano finalmente davanti ai loro nemici. Vanica, Dante e Zenon ora scenderanno in campo.