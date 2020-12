Black Clover 275: spoiler e immagini per uno scontro ardente

Dopo una dura fase di allenamento, che ha messo in difficoltà Asta, il protagonista di Black Clover è stato messo da parte per dare più spazio agli altri personaggi del manga. E sono proprio loro i protagonisti dell'assedio al regno di Spade che, finalmente, inizia.

Il rituale demoniaco ha avuto il suo inizio nel capitolo 274 di Black Clover, con alcuni guerrieri scelti del regno di Clover che hanno utilizzato il teletrasporto di Nacht per entrare immediatamente nel palazzo, mentre all'esterno i ribelli vengono aiutati dalla focosa Meleoleona.

In questo scenario innevato, ha inizio Black Clover 275 che possiamo vedere nelle immagini in basso. I primi spoiler del capitolo si concentrano proprio sulla battaglia di Meleoleona, protagonista indiscussa della storia di questa settimana. Mentre affronta il diavolo che era stato evocato per radere al suolo il castello e uccidere tutti i suoi abitanti, il capitano temporaneo dei Leoni Cremisi dà inizio a una battaglia infuocata in questo panorama freddo e gelido, dando parecchi problemi al diavolo.

Ma ha inizio anche la battaglia nel castello di Spade, con la Triade Oscura che ha trovato i suoi avversari. Yuno e Langris affronteranno Zenon, Charlotte e Lil contro Vanica, Jack e Nacht contro Dante. Le fasi più cruente di Black Clover stanno per iniziare.