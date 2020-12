Black Clover 276 spoiler: è subito battaglia, tutti pronti per il round 2

La guerra contro Spade in Black Clover è iniziata. Ormai nessuno si può più tirare indietro e il prezzo di una sconfitta sarebbe troppo alto. Per questo il regno di Clover ha deciso di usare l'élite per mettere fine alle ambizioni nemiche.

La squadra presentata da Nacht ha visto tra le sue fila non solo l'infuocata Mereoleona che sta affrontando un diavolo alle porte del castello di Spade, ma anche il giovane Yuno. Il rivale del protagonista di Black Clover vuole la rivincita contro Zenon dopo il massacro che quest'ultimo aveva causato alla sede dell'Alba Dorata.

I primi spoiler di Black Clover 276 confermano la nuova battaglia tra i due senza perdere tempo. Yuno e Langris affrontano Zenon dopo appena una pagina di capitolo, con un attacco turbine del giovane vice capitano. Zenon mette su una barriera d'ossa e non si fa scrupoli nell'usare subito il potere demoniaco in suo possesso al 55%. Intanto Langris fornisce supporto utilizzando la sua magia spazio dimensionale, ma il colpo più potente arriva nella seconda parte proprio da Yuno.

Dopo aver usato una nuova trasformazione che potenzia la sua magia, Yuno utilizza Spirit of Boreas per infliggere un colpo al nemico. L'attacco perfora la difesa d'ossa e ferisce vistosamente il petto di Zenon. Black Clover 276 sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica 20 dicembre.