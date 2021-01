Black Clover 277 e la nuova forma di Charlotte: la regina delle rose mostra la sua potenza

Tutti i cavalieri magici più forti del regno di Clover sono scesi in campo. Non c'è spazio per i convenevoli né per l'esitazione e l'ansia, considerato che l'intero mondo è in pericolo a causa delle trame della Triade Oscura. In Black Clover è scoppiata la guerra e non si fermerà più fino a che i nemici non saranno sconfitti.

La Triade Oscura è l'obiettivo principale e per questo sono stati inviati i cavalieri più forti. Dopo aver visto iniziare lo scontro tra Zenon e Yuno, il capitolo 277 di Black Clover ci porta ad ammirare una nuova prospettiva. Nella prima fase del capitolo abbandoniamo infatti la postazione del vice capitano dell'Alba Dorata per spostarci alla battaglia in corso con Vanica.

La donna è sicura di sé e dall'alto del suo trono invia due suoi servitori rafforzati col potere delle maledizioni. Questi però non hanno scampo contro il potere del capitano Rill ma soprattutto contro quello di Charlotte Roselei. La donna nel corso degli ultimi mesi si è lanciata in un addestramento fisico e mentale importante e ha potenziato i suoi poteri, riuscendo a liberarsi parzialmente della sua maledizione ma anche a sfruttarla a suo vantaggio.

Lancia così la nuova forma: Charlotte la regina delle spine, basando i suoi attacchi non solo più sulle rose blu ma anche su quelle rosse. L'immagine del fan in calce, ricolorata per l'occasione, mostra la bellezza ma anche l'aggressività di questa nuova trasformazione di Charlotte. Adesso per Vanica le cose saranno senza dubbio più ardue.