Black Clover 277 spoiler: continua l'intensa battaglia con la Triade Oscura

Dopo una prima sconfitta, il regno di Clover e i suoi alleati hanno dichiarato guerra alla Triade Oscura. Zenon, Vanica e Dante sembrano già pronti per il round 2 contro i cavalieri magici del regno nemico, mentre intanto danno inizio al loro perverso rituale.

Mentre Yami e Vengeance vengono utilizzati per avviare il rituale oscuro che porterà Qliphoth sulla Terra, i protagonisti di Black Clover continuano con la loro battaglia nel castello per bloccare la Triade Oscura e interrompere l'arrivo dei demoni. Il primo scontro è stato quello tra Yuno e Zenon che continua anche in Black Clover 276.

I primi spoiler confermano che la battaglia continuerà con Zenon che darà sfogo al proprio potere demoniaco, ma dopo qualche pagina la scena si sposta completamente, passando invece a Vanica. La donna della Triade Oscura si trova contro Lil e Charlotte i quali però si sbarazzano facilmente delle due pedine utilizzate dalla nemica.

Mentre Charlotte e Lil utilizzano i propri poteri, Vanica si dimostra interessata dall'alto del suo trono galleggiante e decide di entrare in battaglia, sfoderando il suo potere e togliendosi la benda che ha sull'occhio destro, mostrando una pupilla completamente nera. Adesso la battaglia contro la Triade Oscura entra in un nuovo stadio per i due capitani.