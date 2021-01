Black Clover 278: la nuova spaventosa forma del Vice Capitano Nacht

Mentre la serie animata si è appena addentrata nell'arco narrativo del Regno di Spade, nel manga di Black Clover la battaglia tra i cavalieri del Regno di Clover e la Triade Oscura si trova ormai in una fase avanzata. Nel momento più difficile, Nacht mostra ai suoi compagni la sua vera forza.

Sin dal suo misterioso debutto, il Vice Capitano dei Tori Neri ha sconvolto i fan per via delle sue incredibili abilità. Nacht ha infatti stipulato numerosi contratti con i Diavoli, i quali, come evidenziato nel capitolo 278, gli danno accesso a più forme della Devil Union.

L'ultimo capitolo scritto da Yuki Tabata vede Nacht e il Capitano della Mantide Verde Jack lo Squartatore affrontare Dante, potenziato da una serie di esperimenti condotti sul suo corpo in seguito a una precedente sconfitta. Sebbene l'antagonista possieda un potere spaventoso, Nacht ha una risposta a questo.

Il Vice Capitano dei Tori Neri accede a una seconda modalità Devil Union, che gli conferisce un corpo in grado di resistere ai poteri di gravità di Dante. Questa nuova forma, denominata Devil Slots: Devil Union Mode Equus, è radicalmente diversa da quella ammirata durante l'allenamento con Asta e Liebe, per cui è lecito domandarsi quale altro potere nasconde il suo corpo. Continua l'assalto dei capitani in Black Clover 278. Yuno affronterà il suo passato nei prossimi episodi dell'anime di Black Clover.