Black Clover 278 spoiler: è il turno di Dante, continua l'assalto dei capitani

I componenti della Triade Oscura sono, per l'appunto, tre: Dante, Vanica e Zenon. I tre Zogratis hanno ormai conquistato il regno di Spade e lo utilizzano per i propri scopi, ovvero riuscire a portare Qliphoth sulla Terra ed eliminare tutti i deboli. Ovviamente i protagonisti di Black Clover non possono permettere una cosa del genere.

Tuttavia la Triade Oscura ha già inflitto una sconfitta importante ai membri del regno di Clover, e per questo ora è riuscita a iniziare il rituale. I cavalieri magici nel frattempo si sono ripresi e hanno lanciato un nuovo scontro: Yuno sta affrontando Zenon, mentre Vanica si è trovata davanti Lill e Charlotte.

Proprio quest'ultima battaglia è stata il teatro di scontro di Black Clover 277, pubblicato su Weekly Shonen Jump quasi due settimane fa. Adesso però è il turno del nuovo capitolo, con Black Clover 278 che si mostra nei primi spoiler. Vanica non riesce a capire cosa è appena successo, con il potere di Charlotte che sembra aver avuto effetto.

Così come capitato in precedenza, anche stavolta dopo poche pagine c'è un nuovo cambio di scenario, passando allo scontro di Dante con Nacht e Jack. La battaglia inizia e stavolta è il turno di Jack di sfoderare una magia inedita e che metterà in difficoltà il nemico. Black Clover 278 sarà ufficialmente pubblicato domenica 17 gennaio su MangaPlus in inglese e spagnolo.