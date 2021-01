Black Clover 279: lo scontro continua tra colpi di scena e nemici inaspettati

Mentre nella trasposizione animata di Black Clover l'arco del Regno di Spade è appena cominciato, i recenti sviluppi del manga di Yuki Tabata, soprattutto per quanto riguarda l'ultimo capitolo pubblicato, sembrano aver reso ancor più complessa la missione per cui hanno accettato di combattere, con l'entrata in scena di due nemici inaspettati.

Infatti come molti di voi ricorderanno Nacht e altri cavalieri del Regno di Clover hanno deciso di intervenire direttamente nella battaglia nel Regno di Spade, assaltando la Triade Oscura, per avere poi la possibilità di salvare Yami Sukehiro e William Vangeance, prima che le porte dell'Underworld vengano aperte.

Il capitolo 279 si apre quindi con il seguito dei numerosi combattimenti visti in precedenza, e mentre i Capitani del Regno di Clover sono impegnati, e sembrano avere la meglio, contro i guerrieri del Regno di Spade, Nacht stesso scopre dell'esistenza di un piano d'emergenza degli avversari. Infatti quello che sembra essere un nuovo ospite controllato da un demone ha accelerato il rituale Qliphoth, causando una vertiginosa crescita dell'albero dell'evocazione, e l'apertura anticipata delle porte.

Il combattimento continua, fino a quando non appaiono delle radici oscure intorno al castello. Nacht scopre successivamente che ad osservare il rituale c'è un altro ospite, lo scienziato Morris, del Regno di Diamond, che sta svolgendo il ruolo di catalizzatore per il rituale. All'apertura dell'immensa porta dell'Underworld, Nacht tenta di dirlo agli altri, ma viene bloccato dall'apparizione di due demoni, arrivati giusto in tempo.

I due avversari mettono immediatamente al tappeto Jack, e anche se Nacht riesce ad evitare il primo colpo, è consapevole che si tratta di due Demoni appartenenti al ragno più alto. Ricordiamo che il capitolo 278 ha rivelato i veri poteri di Jack, e vi lasciamo alle origini di Yuno, esplorate nell'ultimo episodio pubblicato.