Black Clover 280 spoiler: la forza demoniaca si scatena nella prima immagine

Dopo aver sconfitto il loro primo diavolo, una sfida davvero intensa e dura da affrontare, Asta e gli altri non hanno avuto il tempo di riposarsi. Infatti i protagonisti di Black Clover sono stati gettati in una nuova avventura che li ha portati a conoscere il regno di Heart e soprattutto i nemici del nuovo regno di Spade.

Dopo la prima sconfitta, la lotta contro il regno di Spade continua e si preannuncia già difficile: la Triade Oscura sta per aprire le porte dell'inferno, facendo emergere i diavoli più forti. La battaglia è iniziata con Mereoleona, ma anche gli altri ne hanno preso parte. Solo che, inaspettatamente, Morris è riuscito ad accelerare il processo.

I primi spoiler di Black Clover 280 ci mostrano i primi due diavoli di alto rango in arrivo sulla Terra. La prima pagina è stata leakata, come potete vedere in basso, e ci mostra Jack scaraventato contro un muro mentre Nacht riflette. Davanti a lui ci sono Nahemer e Lilith, diavoli di primo rango. Plumede sta tremando di paura, mentre Nacht è sopraffatto dal loro potere straordinario.

Le radici di Qliphoth risucchiano mana dal mondo e molto di questo viene riversato nei diavoli del palazzo reale. La triade oscura rilascia il 100% del proprio potere demoniaco: Vanica si libera e colpisce Charlotte, Dante si avventa su Jack, Zenon avvisa che saranno i suoi avversari a morire. Intanto il regno di Clover viene attaccato dal cielo, mentre Nacht sta pensando a un modo per vincere: "Plumede... muori insieme a me".

Cosa significa la frase finale di Nacht? Black Clover 280 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 31 gennaio 2021.