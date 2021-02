Black Clover 280: la vera e assoluta potenza della Triade Oscura

Siamo passati da un assalto all'altro: dopo il regno di Spade, è stato il regno di Clover a fare la sua mossa. Diretti dal vicecapitano Nacht del Toro Nero, i cavalieri magici più forti sono determinati a riprendersi dalla sconfitta subita durante questo arco narrativo di Black Clover. Si alternano però colpi di scena uno dietro l'altro.

Dopo aver subito i colpi di Jack, Dante sembra essere stato messo alle strette nonostante il potere demoniaco. Tuttavia, il mago Morris è riuscito ad accelerare il processo di evocazione dei diavoli e ciò ha permesso non solo l'arrivo sulla Terra di alcune di queste creature, ma anche alla Triade Oscura di sfoderare il suo vero potere.

Il capitolo 280 di Black Clover ha infatti portato i tre personaggi antagonisti a utilizzare il 100% del potere dei loro diavoli. Precedentemente all'apertura del rituale di Qliphoth, la Triade poteva utilizzare solo parte di questo potere che non è stato però abbastanza per abbattere i Cavalieri Magici di Clover che si sono recentemente infiltrati nel loro castello. In una tavola doppia, Yuki Tabata ha deciso di far sfoderare ai tre tutta la loro forza con tanto di trasformazione che li fa diventare sempre più simili a esseri infernali e oscuri.

Riusciranno i pochi cavalieri presenti ad arginare la forza di questi esseri?