Black Clover 281: Asta è pronto a scatenare il suo vero potere del diavolo

Mentre l'anime sta andando incontro a uno stop forzato, il manga di Black Clover procede a gonfie vele facendosi strada attraverso la seconda fase dell'arco narrativo del Regno di Spade. La battaglia tra la Triade Oscura e i Cavalieri del Regno di Clover porterà Asta a mostrare i frutti del suo intenso allenamento con Nacht.

In vista della battaglia contro la Triade Oscura, Asta si era addestrato con Nacht per utilizzare al meglio le sue abilità del diavolo, seguendo un rituale vincolante con cui i due avevano formalmente creato un legame. Ora che lo scontro si è finalmente acceso, il protagonista è pronto a rivelare la sua nuova Devil Union Mode.



Il capitolo 281 del manga di Yuki Tabata riprende da un terrificante colpo di scena in cui un gruppo di diavoli era fuoriuscito dai cancelli degli inferi con l'obiettivo di portare terrore nel Regno di Clover; il preludio a una serie di terribili eventi che si stanno per abbattere sui Cavalieri Magici partiti in missione.



Quando il vice capitano dei Tori Neri Nacht si rende conto che il Regno di Clover è nei guai, convince coloro che erano rimasti nel regno a lottare per trattenere la minaccia. Il diavolo, però, riesce a sbarazzarsi facilmente di chiunque lo ostacoli. Pronto a caricare un'enorme esplosione di energia oscura, viene tuttavia interrotto dalla comparsa di Asta, il quale arriva sul campo di battaglia volando al seguito di Liebe.



Il protagonista dell'opera sfoggia lo stesso occhio diabolico che aveva stuzzicato i fan quale capitolo prima; Asta sembra finalmente pronto ad attivare la Devil Union Mode. La crisi è vicina in Black Clover 281, ma Asta è pronto a porre rimedio alla situazione. Per quanto riguarda la versione animata, Yami e Dante si scontreranno nell'episodio 163 di Black Clover.