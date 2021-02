Black Clover 281: la crisi è vicina, Asta salverà la situazione?

Le cose sembravano andare fin troppo bene per i protagonisti di Black Clover. L'inizio dell'invasione del Regno di Spade sembrava andare liscio, con i vari cavalieri magici che si sono suddivisi come da piani e hanno iniziato le loro battaglie. Dando sfogo a tutti i poteri ottenuti con gli ultimi allenamenti, hanno dato filo da torcere ai nemici.

Improvvisamente però, l'incantesimo di Morris ha accelerato gli effetti del rituale facendo già evocare i primi due diavoli. Grazie a ciò, la Triade Oscura ha evocato il suo vero potere e adesso per i buoni sarà dura vincere. Mentre Nacht pensa a cosa fare, nel regno di Clover arriva una nuova minaccia. Nella capitale infatti è in arrivo un altro diavolo gigantesco e le difese magiche non sembrano avere effetto.

È necessario l'intervento di Julius Nova Chrono per fermare la minaccia di Black Clover 281. L'imperatore, grazie all'aiuto di Damnatio, è riuscito a ottenere il proprio corpo invecchiato e quindi più potente. Tuttavia l'effetto dura ben poco e riesce a tenere botta con gli attacchi del diavolo per pochi secondi. Quando tutto sembra perduto, ricompare il protagonista di Black Clover: insieme al suo diavolo Liebe, Asta si avventa contro il raggio demoniaco e lancia la nuova Unione Demoniaca. Quali sono i risultati ottenuti da Asta dopo l'allenamento?