Black Clover 281 spoiler e immagini: continua la battaglia con un ritorno a sorpresa

Mentre l'anime di Black Clover si avvicina all'ultimo episodio, il manga scritto e disegnato da Yuki Tabata continua ad andare avanti settimana dopo settimana su Weekly Shonen Jump. Ormai è da diverso tempo che siamo alle prese con la guerra contro il regno di Spade, e la lotta non accenna a fermarsi.

I cattivi della Triade Oscura sono riusciti a mettere in atto il loro malefico piano di aprire le porte del regno demoniaco per creare distruzione nel mondo, dove solo il più forte potrà sopravvivere. I protagonisti di Black Clover devono fermarli, ma il mago Morris è riuscito ad accelerare il processo facendo arrivare altri diavoli nel mondo magico. Uno di questi si è avventato sulla capitale di Clover per distruggerla.

Ed è proprio questo lo scenario principale della battaglia di Black Clover 281, mostrata nei primi spoiler leakati del capitolo. Rivediamo Damnatio ma anche Julius Nova Chrono, pronto a combattere tramite una magia che ha fatto invecchiare il suo corpo di 10 anni. La lotta con il diavolo gigantesco inizia mentre gli abitanti sono avvinghiati dal terrore. Durante questo scontro però rivedremo anche Asta e Liebe, con i due che hanno evidentemente terminato l'allenamento imposto da Nacht.

Sarà il protagonista di Black Clover a distruggere questo nuovo nemico che minaccia il regno? In basso trovate le prime immagini spoiler su Black Clover 281.