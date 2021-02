Black Clover 282: l'esordio della forma più forte di Asta

Dopo un durissimo allenamento iniziato con Nacht, Asta è stato comunque lasciato indietro. Per questo in Black Clover, con gli ultimi capitoli disegnati da Yuki Tabata, abbiamo principalmente intravisto i poteri della Triade Oscura, i grandi antagonisti di questa saga insieme ai demoni. E il loro piano si estendeva oltre il regno di Spade.

Uno dei giganteschi diavoli evocati dalla Triade Oscura stava infatti avanzando verso il regno di Clover e non è bastato l'intervento di Damnatio e Julius per fermarlo. Mentre tutto sembrava perduto, il protagonista di Black Clover fa un ritorno roboante. Nel capitolo 282 di Black Clover, Asta inizialmente devia l'attacco del diavolo e poi lancia la sua Union Mode con Liebe.

Asta ottiene quindi una sorta di armatura nera con tanto di ali che gli permettono di muoversi liberamente in aria. Per ora, il potere demoniaco può essere controllato da Asta per soli cinque minuti, ma in questo caso sono abbastanza: vignetta dopo vignetta, mentre i civili osservano la scena dal basso preoccupati per la situazione, Asta taglia prima il braccio al gigantesco diavolo e poi lo taglia a metà facendogli volare la testa.

Non si ferma però ad ammirare la sua vittoria dato che, nel finale di Black Clover 282, il protagonista decide di dirigersi subito verso il Regno di Spade per andare ad aiutare i suoi amici.