Black Clover 282 spoiler: Asta sprigiona tutta la sua nuova forza

Mentre i cavalieri magici più forti del regno di Clover si sono preparati per assaltare il regno di Spade, la Triade Oscura si era preparata per un contrattacco a sorpresa. La situazione sta andando di male in peggio in Black Clover.

Nonostante la presenza di Damnatio e dell'imperatore Julius Nova Chrono, il gigantesco diavolo è riuscito ad arrivare senza problemi alle porte della capitale di Clover. Ma Asta è arrivato all'improvviso a salvare la situazione e usare la sua unione demoniaca. Gli spoiler di Black Clover 282 ci raccontano cosa succederà adesso al protagonista.

Le immagini in basso ci mostrano l'assoluta potenza di Asta e Liebe nella forma unita che stavano preparando da diversi capitoli. La nuova trasformazione oscura di Asta lo lascia avvolto da una sorta di armatura nera con tanto di ali, mentre nella seconda immagine lo vediamo tagliare la testa con un solo colpo al gigantesco diavolo che stava assaltando la capitale.

Per ora sembra che Asta possa mantenere questa forma per soli cinque minuti, mentre Yuno nel regno di Spade afferma che il regno non è in pericolo dato che c'è il protagonista di Black Clover a difenderlo. Mentre i cittadini osservano la scena, Asta decide di dirigersi verso il regno di Spade per aiutare i suoi amici. I cavalieri magici di Black Clover riceveranno presto altro supporto.