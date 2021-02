Black Clover 284: pausa improvvisa per il manga, cos'è successo?

La nuova generazione della rivista Weekly Shonen Jump passa tra le mani anche di Black Clover, serie che sta riscuotendo un successo sempre maggiore in patria. Forte di una serie animata longeva, il manga di Yuki Tabata è oggi uno dei pilastri del magazine di punta di casa Shueisha con i suoi quasi 300 capitoli.

Black Clover conta attualmente 283 capitoli e durante il corso di quest'anno raggiungerà quota 300 numeri pubblicati. Ad ogni modo, la serializzazione del manga non sta avendo sempre vita facile, complice soprattutto una programmazione settimanale. Qualche volta è capitato che il sensei arrivasse a ridosso delle scadenze e pubblicasse su Shonen Jump un capitolo con alcune tavole soltanto abbozzate.

Per evitare una situazione analoga, Tabata ha deciso in comune accordo con la redazione di non pubblicare il nuovo capitolo questa settimana. Pertanto, dunque, Black Clover è in pausa e non uscirà questa domenica su Manga Plus, bensì nella settimana subito seguente. Nessun motivo di salute, ma solo problemi di produzione legati presumibilmente a ritardi nella schedule. Quale occasione migliore di questa per recuperare il nostro speciale di approfondimento sul manga di Yuki Tabata?

Ma a proposito dell'anime, sapevate che i fan sono andati in visibilio per la nuova forma dell'armatura Valchiria di Noelle? Diteci cosa ne pensate di questa pausa improvvisa, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.